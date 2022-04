Laurence Marie POURAUD

Après un parcours professionnel de 15 ans, j'ai décidé de créer ma propre entreprise et ai rejoint une équiepe en conservant la même activité.

Nous intervenons dans les secteurs de l'agroalimentaire, la Santé et la Cosmétique pour accompagner des démarches Qualité, Marketing, Audit et apporter de la valeur ajouter aux entreprises.

L'entreprise est enregistrée comme organisme de formation et permet de faciliter vos financements.



Nos missions :

- Développement de gammes de produits (Produits finis et ingrédients ; cosmétiques, compléments alimentaires...)

- Gestion d'image

- Démarche qualité ; accompagnement pour certification, mise en place d'un système qualité, audits fournisseurs et prestataires,elaboration du document unique de sécurité...

- Formation marketing, ISO..

....