Laurence MARIET-SANCHEZ

Avec plus de 10 ans d'expérience dans les services tournés vers l'International, j'ai pu développer des compétences transverses dans différents secteurs. Depuis bientôt 3 ans, j'évolue dans le monde des Ecoles de Commerce. C'est un domaine qui me correspond tout à fait car il mêle challenge, innovation, richesse des relations humaines, stratégie et l'international bien sûr!



Compétences clés:



ACTIVITE COMMERCIALE:

•Prospection commerciale

•Vente de services haut de gamme

•Elaboration de plans d’action commerciale

•Recherche et Négociation fournisseurs

•Conception et Organisation d’offres de services et d’évènements



MARKETING ET DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT

•Marketing des services

•Mise en œuvre de plans d’action marketing et de stratégies de service

•Audit de satisfaction et plan d’amélioration de la satisfaction

•Approche de conseil et de suivi individualisé des clients

•Recherche de la Satisfaction Client

•Suivi après-vente

•Veille concurrentielle



MANAGEMENT D'EQUIPE

• Créer un esprit et une solidarité d'équipe

• Motiver les équipes vers l'atteinte des objectifs



Anglais bilingue



Mes compétences :

Marketing des services

Logistique

Relation client

Conception

Commercialisation

Manager

Qualité

Négociation

Tourisme