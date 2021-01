Laurence MARIN BRUNEL

« Libérer la créativité et l'énergie des équipes en agissant sur le cadre de vie au travail ! »



" Toutes les études scientifiques le prouvent, le bien-être au travail augmente la performance de chacun. En créant LMB design, j’en ai fait mon métier, après plus de 20 ans de développement des ressources humaines (recrutement & mise en place de politiques d'emploi "handicap").



L’aménagement de vos locaux constitue un véritable outil de management et de performance. Votre entreprise mérite un traitement aussi bien fonctionnel qu’esthétique pour le respect et le bénéfice de tous ! "



A travers une image positive qui stimule la motivation de vos salariés, flatte vos clients et séduit vos visiteurs, votre entreprise augmente son capital de sympathie. Quand organisation et décoration s’appuient sur les principes de l’ergonomie, l’espace devient un élément fort de la motivation et du bien-être.



A BIENTÔT. . .



plus d'info sur WWW.LMB-DESIGN.COM



Mes compétences :

Créativité

Prévention des risques

Organisation du travail

Communication

Décoration intérieure

Aménagement de l'espace

Aménagement intérieur