Catherine FREMONT

Directrice de 2 EHPAD et d'1 foyer pour adultes handicapés mentaux vieillissants

Directrice d'EHPAD depuis 1995. J'ai eu la "chance", le défi, le challenge,d'accompagner les grands changements du medico-social avec l'évolution rapide de la dépendance des personnes âgées accueillies dans nos établissements.

Pour ceux qui souhaitent s'engager sur ce chemin il faut savoir que ce n'est pas une sinécure.

Mais quand on arrive à faire évoluer les mentalités: administrations, politiques, personnel, familles pour changer le regard sur les vieux, les handicapés et la mort, quelles satisfactions!.

Les défis dans ce métier sont encore très importants, les progrès dans la prise en charge des personnes très âgées souffrant de polypathologies et handicaps sont encore à réaliser.

Comment trouver des solutions pour que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement digne quels que soient ses revenus...

Je suis très intéressée par des échanges sur les expériences innovantes, à moindre coût, dans l'accompagnement de cette population....



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Communication

Management

Santé