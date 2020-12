Laurence MARRON

J'aime les métiers que j'ai exercés car ils conjuguent Supply Chain, déploiement ERP, analyse et optimisation.

Après 12 ans de vie professionnelle à l'international, je suis de retour en France avec le souhait de m'installer durablement à Lyon.



Je suis rentrée à MGI Coutier avec un CDD de trois mois en Grande Bretagne, et j’ai très vite réussi à me rendre indispensable par mon professionnalisme et mes initiatives, et ai évolué sur différentes missions stratégiques. Après 10 ans, je quitte cette société avec beaucoup de reconnaissance pour les opportunités qui m'ont été données, forte d'une riche expérience et fière de mes réalisations. Je suis plus que jamais prête à relever de nouveaux défis.









Mes compétences :

Ordonnancement

Flux logistique

Approvisionnement

Management de projet

Administration des ventes

KPI's

Management d'équipe

ERP

Relation client

Supply Chain

SAP WM

Statistical Process Control