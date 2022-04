Laurence MARTIN

Passionnée d'informatique et de communication, j'ai d'abord fais une formation dans le domaine de l'infographie et du webmastering.



Ne trouvant pas de travail dans ce secteur sur la région Rouennaise, j'ai effectué une reconversion, en effectuant des études à l'Université de Rouen où j'ai obtenu un diplôme d'étude universitaire en science et technique.



Ce diplôme m'a permis de développer mes connaissances et compétences dans le domaines du support technique.

Mon expérience en tant que hotliner Quadria et son client, le Conseil Général du Var (plus de 4000 utilisateurs) m'a permis de développer mon relationnel et ma communication au téléphone.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP / Seven / Server 2003

Mac OSX

Ubuntu

Zimbra

Suite office

GIMP

Domino administrator

3d studio max

Suite Adobe CS3/CS5

Netbackup

PAO et mise en page

Active Directory + GPO

DameWare

Actionscript

PHP

SQL Server

Xhtml/css

SQL

Support