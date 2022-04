Laurence MEDRJEVETZKI

Laurence est un coach de dirigeants, de managers et d’équipes qui travaille tant dans les PME-PMI que dans les grands Groupes. Elle a passé les dix dernières années à accompagner ses clients dans le développement de leur potentiel et de leur performance.



Sensibilisée dès le plus jeune âge à la finesse des nuances interculturelles pour avoir grandi à l’étranger (17 ans au Mexique et aux USA), et forte d’une carrière où elle a été successivement Avocat d’affaires, Consultante en organisation et en stratégie puis Dirigeante (DG de la filiale française d’un groupe européen de services administratifs et financiers), Laurence possède une expérience opérationnelle approfondie de l’entreprise.



Mue par le souhait d’utiliser tout le potentiel de sa sensibilité humaine et soucieuse d’exploiter en même temps sa connaissance de l’entreprise, elle se tourne naturellement vers le coaching et se forme au coaching individuel et d’équipe à HEC en 2005, puis à l’IFOD où elle intervient ensuite pour former les futurs coachs. Depuis sa découverte de l’Élément Humain, la pensée de Will Schutz marque profondément sa pratique et son approche.



Passionnée par les modes de management alternatifs et le mouvement des entreprises libérées, elle y intervient auprès des dirigeants et des collaborateurs pour les accompagner sur leur chemin de libération et y stimuler la maturité individuelle et l'intelligence collective.



Au travers de ses coachings, elle consacre son activité au développement de la performance et de l’efficacité des individus, des équipes et des organisations. Éprise de la dimension relationnelle entre les individus, elle accompagne au plus près ses clients dans la compréhension fine de leurs mécanismes tant individuels que collectifs et dans la recherche de leurs solutions. Elle coache et facilite en français, anglais et espagnol.



