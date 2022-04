Laurence MELEO

Directrice et fondatrice du Réseau WonderMeufs à Montpellier, j'ai voulu créer un réseau qui soutient et qui booste les projets personnels et professionnels des femmes d'Occitanie.



WonderMeufs, what a name ! Ce nom interpelle et c'est volontaire. WonderMeufs casse les codes classiques. Chez nous le FUN est une valeur fondamentale. Ne pas se prendre au sérieux tout en étant professionnelles. Nous avons crée un réseau ouvert, multiple et résolument positif. Les WonderMeufs sont des femmes qui passent à l'action : elles proposent, elles inventent, elles créent tout ça dans un climat de bienveillance et de coopération.



Pourquoi ce réseau ? Je rencontrais trop de femmes avec de magnifiques projets mais qui n'étaient pas dans une dynamique de réseau ou qui ne se reconnaissaient pas dans les réseaux existants trop formels. j'ai utilisé ma compétence principale, Créatrice de Liens pour créer une dynamique et apporter mes compétences en marketing, communication, animation et accompagnement au plus grand nombre.



