Laurence MELKI

Conseillère en placement ,indemnisation,référente création d'entreprise et formatrice occasionnelle, mes missions actuelles sont l'accompagnement, le suivi et le placement des licenciés économiques dans le cadre du CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) au sein d'une A2S, l'accompagnement et l'orientation des porteurs de projet, l'animation de formation à Pôle Emploi sur l'offre de service délivrée aux entreprises et demandeurs d'emploi.



Mon rôle est de favoriser l'intermédiation entre l'offre et la demande, favoriser le reclassement des personnes licenciés économiques, travailler sur les projets de reconversion professionnelle et de création d'entreprise, grâce aux techniques de recherche d'emploi, aux prestations d'évaluation et aux dispositifs de formation professionnelle et d'orientation.

Promouvoir l'offre de service digitale.

Formatrice occasionnelle sur les champs du placement,de l'orientation et de la création d'entreprise.

Actuellement gestion d'un portefeuille en accompagnement guidé pour les demandeurs en projet de reconversion professionnelle et en projet création d'entreprise.



Mes compétences :

Orientation

Recrutements

Reglementation

Formation professionnelle

Animation d'ateliers

Animation de formations

Entretiens professionnels

Création d'entreprise

Conseil

Reclassement