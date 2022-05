Linda AUTEAU

OSONS L'AVENTURE HUMAINE.

Manager de proximité depuis 2002, j'ai choisi d'evoluer sur ce poste de manière transversale avec differentes equipes et services au sein de Pôle emploi. En parallele, je me forme en continu, d'abord en naturopathie, puis un Master 2 Droit et Management Social de l'entreprise orienté développement durable. Aujourd'hui je suis formatrice occaionnelle des managers de Pôle emploi et j'écris des articles sur Facebook pour la Société Le Marché au naturel.

Je suis passionnée par la RSE, la qualite de vie au travail, le bien-être, etc, egalement par la conduite de projet innovant.



Mes compétences :

Recrutement

Management de projet

Innovation

Management opérationnel

Méthode de recrutement par simulation

Responsabilité sociétale des entreprises

Orientation tout au long de la vie