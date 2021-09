Laurence NICAISE

- Coaching de transitions (professionnelles et/ou personnelles) et accompagnement du changement

- Bilan de compétences (CPF) (via E.CL.O.R.E Bilans et formations)

- Coaching de cadres et dirigeants (prise de fonction, posture, management, communication, gestion du stress...)

- Accompagnement des recrutements et mobilités internes

- Détection de potentiel, analyse de profil professionnel

- Bilan cognitif (=test de QI) pour enfants, adolescents et adultes

- Coaching spécifique pour profils "HPI"

- Coaching carrière pour les étudiants de l'EM Lyon campus de Saint Etienne