Laurence SALVADOR

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Après 8 ans d’expériences en tant que Chargée de Développement RH au sein d’un grand groupe de la protection sociale, la voie du coaching s’est naturellement imposée, correspond à mon appétence au développement du capital humain et à l’accompagnement aux changements. Je suis aujourd’hui Coach Professionnel certifiée RNCP Niveau II avec une spécialisation DRH Coach / Coach Interne.



Je suis membre du réseau Solutions Performances et supervisée par mes pairs.



Mon objectif : « Valoriser et faire émerger les potentiels, les succès. »

Je vous propose de vous accompagner dans l’élaboration de votre projet et de vous conduire d’un point A

à un point B.



N’hésitez pas à échanger avec moi si mon profil vous intéresse !



Mes compétences :

Réactivité

Autonomie

Gestion des ressources humaines

Gestion de carrière

Gestion de projet

Formation

Recrutement cadres et non cadres

Développement RH

Accompagnement managérial

Animation équipe

Coaching professionnel