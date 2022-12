Laurence TAIB

Management des Exigences et Ingénierie système

Spécifications système, gestion des exigences

- Allocation et tracabilité des exigences,

- Analyse fonctionnelle,

- Suivi des évolutions

- DJD : Dossier justificatif de définition

Pilotage d’activité

- Elaboration de référentiel, Planification/ordonnancement, suivi d’activités et Reporting.

- Organisation et animation de revue

- Formation : Ingénierie et animation de formation pour des ingénieurs consultants.

Gestion des anomalies système

- Identification et analyse des besoins du REX (Retour d'Expérience),

- Elaboration des procédures de traitement des incidents et exploitation du REX

Gestion des risques et du SLI (Soutien Logistique Intégré)

Elaboration de réponses à appel d’offre et spécifications

- Elaboration de plan SdF/SLI : Spécification, dimensionnement et organisation des activités,

- Elaboration d’offres de Soutien, quantification des risques d’offres de soutien

Sûreté de Fonctionnement (SdF)

- Analyse Préliminaire des Risque (APR), Evaluation de fiabilité système et d’équipements,

- AMDEC, AEEL, Arbre de défaillances, Architecture tolérante aux fautes (redondance)

- Rédaction de rapport de Sûreté de Fonctionnement.

Soutien Logistique Intégré (SLI) et Analyses du Soutien Logistique (ASL)

- Analyses des niveaux de réparation (LORA) et dimensionnement de stock,

- Analyse de maintenabilité et documentation ASL.

- GMAO / Gestion de la maintenance assisté par ordinateur

Gestion des anomalies système

- Analyse du REX : Fiabilisation des données, évaluation des fiabilités et Réalisation de reporting

- Identification des axes de fiabilisation et d’optimisation de la disponibilité

Base de données

- Identification, analyse des besoins puis spécification, Conception et documentation

- Interface et Suivi de la cohérence de bases de données

Langue

- Anglais : Lu, parlé et rédaction de rapports techniques et de présentation

Outils et normes

- DOORS, RAM Commander, Aralia/Simtree, Sofia/Simfia, CINDY, Access, EXCEL…

- MILSTD (SLI : 1388, SDF (FIDES, DO-254, 1629, 785, 781,882, MIL HDBK 217F), FRACAS : 2155) , AFNOR (EN 50126, 50127, 50128, 50129, 60300 et X50-420), CENELEC)



Mes compétences :

SQL

Conseil