Laurène BORD

Sortant d'un Bac L, je me suis dirigée vers des études dans le secteur du Tourisme en ayant obtenu 2 ans plus tard un BTS Tourisme.

Puis je suis allée vivre à Paris afin de passer ma Licence Européenne en Tourisme et Hôtellerie (DEESTH : Diplôme Européen d'Etudes Supérieures en Tourisme et Hôtellerie)

.

Entre temps j'ai fais cinq voyages linguistiques dont trois en Angleterre, un en Espagne et enfin un aux Etats-Unis

.

J'ai aussi travaillé deux saisons estivales en Espagne, dans l'archipel des Baléares en tant que Réceptionniste.

Mais également à Paris dans le domaine de l'Hôtellerie de Luxe, au Saint James & Albany ****.



Ensuite, à l'âge de 21 ans j'ai entrepris une formation PNC (Personnel Naviguant Commercial) afin de posséder trois diplômes dans 3 domaines qui sont complémentaires (Tourisme, Hôtellerie et Aérien).



Puis, j'ai désiré parfaire mon expérience dans l'Hôtellerie en étant Réceptionniste au Résidhome Apparthotel Paris-Evry**** pendant un an et demi.



Enfin, depuis Septembre 2014, j'ai évolué au poste de Chef de Réception au sein du Clarion Suites Sénart, à Lieusaint.



Après 2 ans d'expérience en tant que Chef de Réception, le désir de retourner dans le secteur aérien était réel.

J'ai pu observer que l'année 2016 a été de bonne augure pour les compagnies aériennes avec l'embauche pour de nombreux postes de PNC et la création de nouvelles lignes.

J'ai donc décidé de quitter mon poste pour me consacrer au métier de PNC.

J'ai mis à jour mon diplôme : conversion du CFS (Certificat à la Formation de Sécurité) en CCA (Cabin Crew Attestation), j'ai également entrepris une formation d'anglais afin de maximiser mon score à l'examen du TOEIC (Test Of English for International Communication).

J'ai donc obtenu 860 points/990.

J'ai également renouvelé ma visite médicale (Aptitude physique et mentale) au sein de l'hôpital militaire de Perçy-Clamart.



Enfin, entre Octobre 2017 et Octobre 2018, j'ai acquéri une expérience significative en tant que PNC sur le réseau long courrier, puisque je suis en contrat d'alternance au sein de la compagnie aérienne Air France.