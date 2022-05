Morgan DHORME

Parfumeur et co-fondateur de la marque CHIDHO

►L'utilisation de matières naturelles dans la plus pure tradition française, pour des produits sains et sur mesure !

►Conception de parfums et cosmétiques naturels pour la préservation du capital beauté.

►Création sur mesure : parfums corporels, cosmétiques, parfums d'ambiance (tout support et tout matériaux)

►Développement commercial



Intervenant en conseil pour le développement de produits / marques dans le secteur de la parfumerie Fine et Fonctionnelle ainsi que Cosmétiques



* * *



Perfumer and co-creator of the brand CHIDHO

►Using of natural raw materials in the purest French tradition, for healthy customized products !

►Conception of natural cosmetics and perfumes, in order to preserve the beauty capital.

►Custom creation : body perfumes, cosmetics, ambiance perfumes (any support and any materials)

►Business development



Consultant in Olfactive Evaluation and Formulation of Fine Perfumes & Cosmetics



Mes compétences :

Communication

Créatif

Langues

Serviable

Souriant

Vente

Développement commercial

Marketing

Cosmétique

Management

Négociation

Formation