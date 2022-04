Jean Michel MOLIN

De formation agronomique, j'ai longtemps travaillé dans les pays en développement, en Afrique, en Amérique Centrale, puis en Chine et en Corée avant de rentrer définitivement en France.

Là j'ai découvert le monde des matières aromatiques et m'y délecte.



Je viens de créer Nice Aromatics SARL qui a vocation de vendre des matières premières aromatiques locales ou importées, fabriquées et contrôlées par les sociétés productrices elles-mêmes afin de réduire les coûts, de proposer un lien aussi direct que possible entre le producteur et l'utilisateur industriel et ainsi faire une commerce de matières nobles et naturelles de manière véritablement équitable et au juste prix.



Je souhaite également commercialiser un nouveau concept d'épices de table ou de cuisine auprès de la Restauration, de l'Hotellerie, des épiceries fines et des particuliers.



Mes compétences :

COMMERCE

commerce équitable

Huiles essentielles

Matières premières