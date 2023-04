Laurent ARNEODO

Je suis actuellement co-gérant de la société Willo communication, basée au Beausset et à Marseille, nous vous accompagnons dans la création de votre identité visuelle (logo et charte graphique) afin d'améliorer votre visibilité et valoriser votre marque. Qu'il s'agisse d'une création complète ou d'une refonte, nous assurons la portée et la pérénnité de votre image de marque à travers une déclinaison cohérente de tous vos supports de communication ( cartes de visite - flyers - dépliants - enseignes - covering de véhicules).



Mes compétences :

QuarkXPress

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5