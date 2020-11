Laurent BAUDINOT

Depuis dix ans j'ai développé une autre activité et une expérience qui prends le pas sur mes activités traditionnelles

La dimension humaine est au cœur de ce parcours, De l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines je suis passé à l'optimisation des comportements. C'est la prise en compte de la demande de mes clients et d'aspirations personnelles

Ma mission est toujours de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, qu'ils soient du du domaine professionnel, personnel ou familial



Étape par étape

Dans un premier temps j'ai cherché une alliance entre mes différentes sphères d'activités, résultat : ma formation de préparateur mental. Cette forme de coaching issue de la compétition est lié à la réalisation de votre projet personnel ou professionnel, cela s'applique aussi à la vie de « tout les jours »



Puis, pour répondre à différentes problématiques jai acquis des techniques de réflexologie plantaire pour avoir un effet positif sur le stress, la santé, l'accompagnement de certaines thérapies



Jai complété cette pratique de réflexologie par les Access Bars. C'est une forme massage crânien favorisant le décrochage de certains éléments de votre histoire. Entre réflexologie crânienne, énergétique et relaxation, une méthode au service de votre bien-être



A ce jour l'Art thérapie est venue renforcer les démarches que j'utilise pour accompagner votre quotidien ou vos projets. L'art thérapie est une façon d'utiliser un moyen d'expression autre que la parole pour exprimer ses doutes, ses envies, ses craintes, ses regrets, ses peurs



Je vous propose

de me rejoindre sur www.ecouteCoaching.fr

de me suivre sur @Laurent.Vies.Sereines



Mes compétences :

Accompagnement individualisé

Développement personnel

Gestion projet personnel, professionnel

Psychologie

Coaching

Art Thérapie, Ateliers décriture

Réflexologie plantaire

Préparation mentale,

Accompagnement des transitions de vie

Dynamique sport santé ; Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

R