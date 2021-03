Marie-France THEDREL

Après plus de 25 ans dans une entreprise de haute technologie internationale en tant qu'ingénieur, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise depuis 14 ans, je pratique les massages énergétiques, les drainages, la moxibustion, les techniques à base de ventouses à des fins de Bien Etre.

Je me suis orientée vers le traitement des maladies psychiques et mentales en médecine traditionnelle chinoise. Je suis devenue Phytothérapeute en médecine chinoise depuis 2016. Diplomée en Diététique Chinoise en 2019 j'ai complété mon parcours pour me donner les "outils" nécessaires pour mieux apporter le Bien Etre.



L'association de techniques de relaxation permet une détente complète.



Je travaille en cabinet et à domicile





