Laurent BERTRON

- Spécialiste de la Supply Chain et de la logistique : industrialisation et planification = > approvisionnement = > gestion d'entrepôts / gestion de production = > livraison client / gestion de flux multi-sites - Lean manufacturing - Management du système qualité - Management d'équipe multi culturelle - Management de projet - Connaissances en ERP (AS400, SAP, SAGE I7)

- Connaissance en WMS (INFOLOG, EGO V10, REFLEX)



Expériences construites dans l’industrie chimie dans un contexte international dans la branche bâtiment et automobile 2ème monte sur site de production intégré à la distribution.



J'ai acquis une solide orientation client, construit et amélioré des processus logistiques, participé à un projet WMS pour l’usine pour un entreposage de plus de 3000m² (+ de 2500 références), encadré des équipes, mis en place un système d'amélioration continue et géré divers projets d'optimisation. Ma valeur ajoutée au-delà de mes compétences techniques s'articule autour de mes qualités inter-personnelles telles que l'empathie et la diplomatie qui me permettent de rechercher le consensus, d'adapter mon discours au public et de m'intégrer très rapidement dans une équipe.



Mes compétences :

Confiance en soi

Leadership et esprit d'équipe

gestionnaire

Warehouse Management System

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Logistics

Lean Manufacturing