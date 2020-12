Laurent BOUHOUDI

Issu d'un cursus varié, en adaptation continuelle pour la recherche d'autonomie, du développement de compétences et coller aux besoins du marché du travail, je souhaite découvrir et rencontrer de nouvelles personnes.

Actuellement magasinier cariste, j'ai le souhait d'évoluer vers la maintenance industrielle. Ayant une approche terrain, une connaissance des différents fonctionnement d'entreprises, grandes et petites de part mon statut d'intérimaire, je suis à la recherche d'une entreprise désireuse de former à la pratique de ce métier. Cette proposition a l'avantage de n'avoir aucun surcoût pour l'entreprise potentielle, du fait de mon statut me rendant éligible aux AFPR ( Action de Formation Préalable au Recrutement) et POEI ( Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle), aides au recrutement.

http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=137612



N'hésitez pas à prendre contact avec moi, je suis à votre disposition si ce projet fait écho à vos attentes.



A bientôt...



https://drive.google.com/file/d/1QFLQbmsrtC2YM0mdbMyvc3Z51mGbLRTp/view?usp=sharing



Mes compétences :

Vente

Négociation

Formation

Management

Relation client

Informatique

Accueil physique et téléphonique

Lean management

Logistique

Flexibilité

Adaptabilité

Organisation du travail