Laurent CLIGNY

LCS est spécialisé dans le développement commercial. Voir sur www.impulsion3000.fr l'offre en détail. Nous nous focalisons sur les opérations terrains et les résultats.



J'ai créé cette entreprise pour valoriser mes compétences en matière de développement commercial et lancement de produit.



Après des études d'ingénieur, j'ai occupé pendant 15 ans des postes salariés de vente et d'encadrement commercial, essentiellement dans le secteur NTIC.





L'idée est la suivante : vous avez des produits/services à vendre, mais pour toutes sortes de raisons vous n'avez pas le vendeur qui convient, sur le terrain, pour aller chercher les clients.



- Notre coeur de métier : l'application de la tactique sur le terrain : prise de RDV, détection de projet, suivi de clients, affaires, contrats...

- Multiplions ensemble vos clients : nouveaux marchés, nouveaux produits, import/export...

- Stabilisons tous ces acquis, en recrutant et coachant vos vendeurs.





Mon positionnement est également intéressant, pour une société déjà structurée, implantée en province et cherchant à se développer en Ile de France, ou une société étrangère cherchant à conquérir la France.



Mes compétences :

Commercial

Français

Innovation

Vendeur

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing