Vincent CLIGNY

Issu de la filière électrotechnique (bac F3), je me suis orienté vers le domaine commercial technique. Après avoir créé et développé un secteur au sein d'une filiale de service Leroy Somer , je suis devenu responsable de cette société, poste de directeur de filiale dont je me suis occupé durant 12 années sur 2 sites différents. Pour évoluer, je me suis inscrit à plusieurs formations diplomantes en Management, Droit, Ressources Humaines et Marketing en formation continue. Cadre commerciale durant quatre ans dans un centre de service Leroy Somer, cette expérience a permis de confronter mes nouveaux acquis aux réalités du terrain. J'ai quitté cette société pour intégrer en tant que DG de la société ABE (groupe ALPHITAN) leader français de la maintenance et réparation des moteurs CC qui avait des résultats négatifs à mon arrivée et que j'ai redressée en 2 ans (45 personnes). Je suis depuis plus de 2 ans Directeur d'Exploitation de l' usine de traitement de surface (galvanisation à chaud) du groupe Galva Union dans la région Bordelaise où j'ai en charge le commercial, le social, les investissements en collaboration avec le Directeur Technique groupe, le QSE en relation avec le Responsable QSE groupe, la production avec le responsable de production, la profitabilité du site et le reporting. Ce poste de Directeur d'usine dans un nouveau secteur d'activité m'a permis de confirmer ma grande adaptabilité à de nouveaux environnements, ma maitrise des postes de direction et de montrer mon envie d'acquérir de nouvelles compétences.



