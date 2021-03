Etienne PAUVERT

Mon profils :

Directeur d'établissement médico-social expérimenté, mobile et doté d'une forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

- Direction d'établissements médico-sociaux,

- Gestion et développement des ressources humaines,

- Gestion budgétaire et financière d'un établissement,

- Conduite de la démarche qualité,

- Droit de l'enfant et protection des mineurs.