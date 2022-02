Directeur des Publics adjoint en charge de la Communication, des Relations publiques et du Développement culturel à lOpéra National de Bordeaux

Manager de la Route des Théâtres historiques de France

Enseignant en MBA à lICART et à l'EFAP de Bordeaux

Auteur et conférencier

Historien et musicologue de formation, Laurent Croizier est aujourdhui Directeur des Publics adjoint, en charge de la Communication, des Relations publiques et du Développement culturel à l'Opéra National de Bordeaux.

Parallèlement, il enseigne l"Histoire de la pensée musicale et chorégraphique" et la "Scénographie du spectacle vivant" en Bachelor et en MBA à l'ICART et à l'EFAP de Bordeaux ; il donne également de nombreuses conférences en France et à létranger et collabore à la revue universitaire « Slavica Occitania » (traitant des échanges culturels entre Russie et Occident) ainsi qu'aux magazines LAvant-Scène Opéra et Ballroom

Il est lauteur de différents ouvrages dont La Lyre du diable (Editions Alternatives, 2008), Le Grand-Théâtre de Bordeaux (Editions Le Festin, 2011/2018) ou Le Vin et la Musique, accords et désaccords (ouvrage collectif - Editions Gallimard, 2018). On lui doit également une centaine darticles sur la musique et la danse publiés dans des revues spécialisées, journaux et programmes de diverses institutions (Opéra National de Paris, Grand-Théâtre de Genève, Opéra de Montréal, Théâtre du Châtelet, Teatro Massimo de Palerme, Opéras de Nice, Montepellier, Marseille, Nantes-Angers, Caen...).

Il est le co-organisateur du Colloque international dédié à Marius Petipa accueilli à Bordeaux en octobre 2015 et a créé dans le cadre dun vaste projet européen initié par Perspectiv (Association des théâtres historiques dEurope) la Route des théâtres historiques de France dont il est le manager.

Laurent Croizier a participé à diverses émissions de télévision et de radio sur France 2 (notamment Secrets dhistoire : « Mozart, la liberté ou la mort » en 2013 et Le Monument préféré des Français en 2014), France 3 (Des Racines et des Ailes, Midi pile), TV5 Monde 5 (Points de vue), RMC Découverte (Dans les secrets des monuments de France), France Musique, Radio Classique, France Bleu, RCF... Il est également présent en direct sur les écrans de cinéma du groupe CGR pour la présentation de lopéra La Bohème de Puccini en septembre 2014.

Attentif au rapprochement entre littérature et musique, il a débattu avec Amélie Nothomb, Eric-Emmanuel Schmitt, Didier Van Cauwelaert, Claire et Anne Berest lors de rencontres consacrées à leurs romans. Il partitcipe par ailleurs à divers débats publics avec Jean-Marie Villégier, Alexandre Tharaud, Yannis Kokkos, Nicolas Le Riche, Jean-Claude Gallotta autour de la musique et de la danse.

Sensible à la gastronomie et au vin, il donne de nombreuses conférences sur ces thèmes les reliant à la musique (Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz, Grand-Théâtre de Bordeaux, Université de Bordeaux 3...) et a été membre du Comité scientifique de lexposition Musique et Vin présentée au printemps 2018 à la Cité du Vin de Bordeaux. Il participe au Salon International du Livre gourmand de Périgueux en 2012 et 2014 ; il est par ailleurs lauteur du Petit livre de la truffe (Editions Confluences, 2016), a collaboré aux Quatre saisons gourmandes dAquitaine (Editions Confluences, 2009), au Livre des recettes du Festin (Editions du Festin, 2010), à Dubern (Editions Confluences, 2013), et a été rédacteur de la chronique « LEsprit du vin » dans la revue Le Festin entre 2006 et 2008.

Laurent Croizier a été invité à faire partie du jury des Grands Prix APACOM (2010 - 2011) et du Jury du Cap Féret Music Festival.

Il a reçu en 2018 la Médaille d'Honneur de la Ville de Bordeaux.