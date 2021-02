Laurent DUFIEF

32 ans d'expériences professionnelles riches ponctuées par ces fonctions prédominantes:



- La Supervision des travaux: Montage, Tuyauteries (Inox, Tous plastiques), GC, Electricité, Automatismes, VRD, Réseaux Gaz.



- La Mise en route: Eau Potable/Eau de Process, Filtration sur sable physico-chimique/biologique, filtration sur charbons actifs, échange d'ions (adoucissement, décarbonatation, déminéralisation, dénitratation), déminéralisation par Osmose inverse, dessalement par Osmose inverse, ultrafiltration, EDI. Eaux résiduaires: traitement physico-chimique par flottation/décantation, traitement biologique.



- La Gestion d'affaires



Un parcours qui m'a forgé un caractère d'homme de terrain rigoureux, mobile, efficace, ayant des compétences techniques très variées, un fort esprit d'équipe, sachant écouter et s'adapter. Ces années ont toujours été partagées entre le travail au bureau et le travail sur le terrain, je suis toujours très à l'aise dans l'un ou l'autre univers. Mon expérience riche au sein d'entreprises d'Ingénierie et de services et mes facultés d'assimilation me permettent de m'adapter à des missions très variées.



Secteurs d'activités rencontrés: Chimie, Agroalimentaire, Energie, Automobile, Industrie lourde, Collectivités, Traitement des déchets,Traitement des eaux, Distribution Gaz.





Mes compétences :

Eau et Environnement

Supervision de chantier

Automatismes industriels

Mise en route

Coordination de travaux

Montage

Exploitation