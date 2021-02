Laurent DUPRAT

Officier, pilote de chasse de formation, je suis prêt à écrire un nouveau chapitre professionnel.

Mon parcours dans l’armée de l’air m’a amené à acquérir et développer une expertise poussée du domaine aéronautique bien sûr, dans des fonctions opérationnelles comme dans des postes de management et de direction.



Grâce à ce "fil rouge" aéronautique, j'ai pu développer des compétences précieuses en termes d'analyse et de compréhension des situations complexes et des organisations et d'identification des axes de progrès. Tout au long de mon parcours, j’ai également eu l’occasion de mener de nombreux projet porteurs d’enjeux forts, à la tête d’équipes pluridisciplinaires civiles et militaires particulièrement diverses et d’un très haut niveau d’expertise.

Pour la réussite de ces projets, j’ai toujours placé le travail en équipe et l’optimisation des compétences et des ressources disponibles au centre de mes actions, favorisant la motivation et la performance collective.



Je souhaite aujourd'hui valoriser mon expérience en intégrant une équipe de direction dans des domaines comme l'industrie aéronautique, les transports ou l'énergie, alliant gestion de projet, gestion des risques et bien sûr travail en équipe, dans un environnement de technologies de pointe.



Compétences :

- management d’équipes pluridisciplinaires

- gestion de projet

- dialogue technico-opérationnel

- relation client

- analyse des situations complexes et des risques – plans d’actions

- formation / évaluation



Mes compétences :

Gestion des risques professionnels

Direction de projet

Sécurité

Aéronautique

Formation

Management