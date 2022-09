Laurent FRANCOIS

Les Achats Indirects / Hors production m’intéressent essentiellement pour leur variété, pour la disparité des clients internes et des marchés à appréhender, et pour l'étendue des processus à maîtriser.



Cette fonction requiert une large polyvalence et me permet de développer une culture transversale de l'entreprise et du Transport Public de Voyageurs.







Mes compétences :

Achats

Négociation

Développement commercial

Chaîne graphique

Communication visuelle

Action commerciale

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop