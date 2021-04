Laurent FRISON-ROCHE

Directeur d’hôtel de 2002 à 2017 pour divers groupes hôteliers de montagne dont le groupe TEMMOS, qui possède les plus gros porteurs hôteliers dans diverses stations des Alpes du Nord Française (domaine des 3 Vallées, domaine Paradiski, Val d’Isère et Chamonix), qui m’a permis d’accentuer et de consolider mon expérience.

Le fait de travailler sur différentes dynamiques m’a permis de constituer une équipe opérationnelle et commerciale fidèle ; fédérer les énergies autour des objectifs de la Direction Générale, fidéliser une clientèle individuelle et incentive et surtout de développer le CA des divers établissements tout en assurant une excellente rentabilité.

Doté d’un fort charisme, le succès des missions, qui m’ont été confiées, dépendait en grande partie de ma disponibilité auprès de mes collaborateurs, de ma présence sur le terrain et des relations que j’ai pu nouer et entretenir avec notre clientèle et nos partenaires sociaux.



Mes compétences :

Gestion du personnel