Motivé, rigoureux et passionné, je suis quelqu'un qui se donne au maximum lorsque j'ai une tâche à accomplir que se soit sur le plan personnel ou professionnel.

Je n'hésite pas à aller de l'avant et m'investi sans compter si les gens autours de moi restent francs et honnêtes. J’aime le côté relationnel et faire partager mes connaissances, c'est une des raisons pour lesquelles j'enseigne les arts martiaux.