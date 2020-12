Laurent GAILLARD

Diplômé ingénieur INSA en 1993, je justifie de plus de 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et l'administration d'interfaces utilisateurs.



Parallèlement, je passe une partie de mon temps libre à la création multimédia, depuis le montage photo et vidéo, jusqu'à l'authoring et la mise en ligne sur internet.



L'ensemble de ces expériences m'a apporté une grande sensibilité par rapport aux attentes de l'utilisateur confronté à une interface informatique.



Mon ambition aujourd’hui est de rejoindre une équipe créative et passionnée, afin de partager avec elle une recherche permanente de qualité et d'ergonomie pour l'optimisation du confort et de l'expérience de l'utilisateur.



Mes compétences :

Développement web

Adobe Creative Suite

Conception multimédia

Espaces collaboratifs Microsoft Sharepoint