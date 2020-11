Laurent GALBOIS

Visiteur Médical pour le laboratoire ROCHE pendant 12ans, j'ai assuré la promotion de nombreux médicaments auprès des Médecins généralistes et spécialistes.(secteur:86/79/16).

Expérience dans le domaine de la rhumatologie, diabétologie, infectiologie,pneumologoie, matériel médical (lecteur de glycémie).

Lancements de produits, organisations et animations de réunions professionnelles, gestion d'un budget, gestion et analyse de secteur, actions promotionnelles et suivi.

Résultats à l'appui.

Dans le cadre d'un plan social Roche, j'ai validé une formation de délégué pharmaceutique avec options DENTAIRE et VETERINAIRE afin d'élargir mon domaine de compétence dans le milieu pharmaceutique.

Depuis février 2015 Je suis visiteur médical spécialiste gynécologie pour les laboratoires IPRAD Santé avec la promotion de la gamme SAFORELLE/ GESTARELLE G3/ MEDIGYNE/ MUCOGYNE pour le confort intime de la femme.



Mes compétences :

Expérience confirmée de la Visite Médicale