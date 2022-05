Sandrine WINGLET

Le métier de commercial est fait pour moi ou moi pour lui!



Animée par les challenges ,j'aime le contact.

J'ai l'assurance et l'empathie nécessaire pour travailler avec les professionnels.

Par ailleurs mes qualités d'autonomie , de négociatrice et de pugnacité font de moi une collaboratrice efficace.

J'assurerai la promotion et la vente de vos produits dans le respect de votre entreprise . j'aurai à charge de développer mon CA, de fidéliser mon portefeuille de clients existants et prospecterai pour l'ouverture de nouveaux comptes dans le respect du bien être,comme j'ai su le démontrer dans mes précédentes missions en tant que VRP multicartes et attachée commerciale .



Si vous souhaitez une collaboratrice ambitieuse contactez moi !



Mes compétences :

WORD ECXEL POWERPOINT ACCESS

Merchandising

Marketing

Médical

Pharmacie

Vétérinaire

Commercial

Cosmétiques

Management

Santé

OTC

Grands Comptes

Réseau

Coaching

Sales Force

Téléphonie

Développement commercial

Prise de parole