Pierre GOSSIOUX

J'ai l'expérience réussie de l'Industrie Pharmaceutique, Cosmétique et des Biotech dans différents départements - marketing, ventes, relations publiques, mais aussi recherche et développement produits,au sein d'entreprises différentes, allant de la PME à la multinationale

j'ai travaillé en partenariat, co marketing et co développement avec des sociétés d'autres secteurs, privées ou publiques

j'ai également créé et développé INOCOSM Société de Biotechnologie

je réalise l'intérêt de ces multiples expériences qui prouvent que les modes de réflexions et les méthodes se rejoignent et s'enrichissent quels que soient les secteurs et les spécialités

j'apporte une vision globale immédiatement opérationnelle, consolidée par des formations acquises au cours de ma carrière: MBA IAE, Mastère HEC, Maitrise de Gestion, CESAM

Maturité et expérience me permettent une intégration facile et immédiate dans une structure



Mes compétences :

Biotechnologie

Commercial

Communication

Cosmétique

Développement de produits

Grand Comptes

Logistique

Marketing

Relations publiques

Stratégie

ventes