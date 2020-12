Laurent GIRY

Se résumer en quelques lignes est un exercice assez difficile.



Mon parcours professionnel résume je crois ce que j'ai tenté, réussi ou échoué.

Il y a un fil conducteur, la volonté d'entreprendre.

Ecouter, comprendre, solutionner pour convaincre et aboutir à un accord, mener un projet à sa finalisation technique et commerciale !



Actuellement KAM chez PINTA INDUSTRY, j'ai en gestion et développement le quart sud Est France et certains comptes Nationaux.

Lien direct de clients et prospects, je coordonne les différentes phases des projets en collaboration avec les équipes R&D, BE indus, Qualité etc ...



Après 25 ans dans la relation clients, la conquête, le suivi, l'animation, je suis plus que jamais curieux, motivé par mon métier et ses multiples facettes.

Je suis donc toujours à l'écoute.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Animation de réseau

Animation commerciale

Négociation commerciale

Analyse des besoins

Relations commerciales