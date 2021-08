Laurent GOMEZ

Fondateur et Président de Naturamat, société spécialisée dans le négoce de feuilles de pierre naturelle flexible pour la décoration intérieur et extérieur.



NATURAMAT (http://www.naturamat.fr) produit des revêtements innovant en pierre naturelle flexible, appelé aussi feuille de pierre, de seulement 0.5, 1 et 2 millimètre d'épaisseur.



Ils peuvent être utilisés comme revêtement décoratif aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Leurs caractéristiques leur confèrent de nombreux avantages :

- Une surface 100% vraie pierre naturelle, écologique et de développement durable

- Renforcé par une fibre de verre ou de coton et de la résine, rendant le matériau flexible,

incassable et impérissable

- Une épaisseur : 0.3 à 2 mm selon la gamme

- Un poids : 1.5 Kg / m². Son poids léger le rend facile à transporter et à poser

- Applicable sur une multitude de supports, intérieurs ou extérieurs : béton, plâtre, bois, métal,

système d'isolation extérieure, ancien carrelage ...

- Des coûts, pose comprise, réduits de 50%

- Retardant incendie et résistant au feu

- Imperméable et anti-humidité

- Résistant aux UV et aux intempéries



Mes compétences :

Avant vente

Conseil

Logistique

Ordonnancement

Audit

Gestion de projet

Management

Planification

Formation