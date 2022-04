Guillaume GAUTREAU

Ingénieur développement logiciel: optimisation, web, UX



Agile/Scrum

o Organisation de l'équipe selon les principes agiles

o Livrer de la valeur à chaque itération

o Donner les outils au product owner pour réaliser ses arbitrages



User Experience

o Conception centrée utilisateur

o Tests utilisateurs

o Revue d'ergonomie (audit)



Optimisation

o Typologie des problèmes complexes et la manière de les résoudre

o Analyse et optimisation

o Multi-threading

o Complexité



Projets open source:

o Auteur de jQRangeSlider, un widget jQuery UI pour sélectionner une plage de valeurs ou de dates (voir mon profil GitHub)

o Bugfix sur jQuery UI

o Contribution à Twitter bootstrap



Technologies :

o NodeJS, C# .Net, ASP.Net

o HTML, CSS, Javascript AJAX,

o Elasticsearch, SQL

o PHP



Mes compétences :

Javascript

SQL

HTML

CSS

JQuery UI

Html5

Delphi

.NET

User experience

Asp.net

MySQL

User Testing

User Centered Design Principle

JQuery

Mssql

Oracle

SVN

GIT

C#

ASP

UML

Optimization

Software

PHP

AngularJS

Elasticsearch

NodeJS