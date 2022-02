Laurent KITTIRATH

Profil expérimenté, j'ai acquis des expériences commerciales et marketing dans des structures internationales et des industries à forts enjeux.

Mon parcours me permet notamment d'avoir une bonne compréhension des stratégies de marques afin d'adapter les plans commerciaux et marketing pour nos partenaires.



Au cours des ces expériences, j'ai pu approfondir des compétences telles que :

la négociation commerciale, le management, le marketing opérationnel, la gestion de projets transversaux



Aussi, j'ai pu me développer sur des "soft skills" qui m'ont permis d'assumer des postes à responsabilités telles que :

ma capacité dadaptation, mon esprit de synthèse et danalyse, ma qualité relationnelle, mon leadership, ma force de proposition et de conviction, mon écoute, mon autonomie, ma ténacité, mon dynamisme, ma proactivité, ma créativité, ma curiosité.