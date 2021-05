Laurent LACHENY

Je possède près de 20 ans d'expérience dans l'ingénierie high tech: logiciel temps réel pour les télécoms. J'ai exercé les rôles de développeur, intégrateur, leader technique dans un environnement international et pluridisciplinaire (HW et SW) pour des développements de logiciel couches basses (encadrement technique, gestion des plannings, synchronisation des livraisons, gestion de l'intégration, reporting,...).

Mon parcours professionnel m'a amené à exercer mes compétences aussi bien dans des PME, que dans des entreprise internationales.

En 2008, j'ai complété mes compétences techniques par un master en management de l'Innovation à l'IAE de Toulouse.



Aujourd'hui, je suis chargé de mission pour la filière Systèmes Embarqués pour MADEELI, l'agence régionale du développement économique, de l'export et de l'innovation de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.



Vous pouvez aussi me retrouver sous linkedin:



http://www.linkedin.com/in/laurentlacheny



Mes compétences :

3G

Langage C

Temps réel

GSM

Gestion de projet

Intégration

Innovation

DSP

Social network Analysis

Financement de l'innovation

Robotique

Systèmes complexes

Propriété intellectuelle

Marketing