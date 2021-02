Luc LACHENY

Fort de 15 ans d'expérience en gestion de projet, conseil et conduite du changement dans différents secteurs d'activité (banque, assurance, télécoms, divertissement), j'aimerais évoluer vers un poste de responsable de projets de transformation. Je souhaite mettre à profit l'expertise obtenue en gérant une équipe multiculturelle, ainsi que mes qualités de communication et de synthèse, pour m'intégrer au sein d'une nouvelle structure et l'accompagner dans sa transformation à moyen et long terme.