Laurent LEBOIS

Je suis actuellement en CDI chez EpiSkin SA (depuis 2010) après une expérience chez l’Oréal (pendant environ 2 ans et demi d’abord en qualité d’apprenti, puis d’intérimaire).



J’ai tout au long de mon parcours développé une compétence poussée sur les épithéliaux reconstruits in vitro, tout particulièrement la peau (du modèle simple d'épiderme aux modèles plus complexes). Mes expériences successives m’ont permis de travailler aussi bien au développement, à l'optimisation et à l'industrialisation de ces modèles ; mais aussi à leur production et leur utilisation (évaluation sécurité et efficacité de MPs cosmétiques) en substitution à l’expérimentation animale.



Je dispose d’un DUT « Génie Biologique », d’une Licence Professionnelle « Biotechnologies » et d’une habilitation SST



Mes compétences :

Evaluation efficacité

Evaluation sécurité

Immunologie : immunohistochimie, ELISA, FACs, Lumi

Fonctionnalité sur modèles d'épithéliaux reconstru

Culture cellulaire 3D

Culture cellulaire 2D

Expertise peaux reconstruites