Laurent LENCLEN

Présent sur 5 continents, le groupe GloboConnect est un acteur majeur dans le monde de l'informatique embarquée et plus précisément de la géolocalisation de biens et de personnes. Leader de son marché dans plusieurs pays, GloboConnect est le partenaire incontournable de toutes les entreprises, les administrations, les collectivités ou tout organisme qui souhaite mettre en place un système de suivi par satellite ou une application d'informatique embarquée. De la multinationale au particulier, les clients de GloboConnect ont accès à un large panel d'applications disponibles permettant au plus grand nombre d'accéder à nos technologies de pointe.



Mes compétences :

Créativité

Relationnel

Conception-rédaction

Culture Asiatique

Conscience professionnelle

Sens du contact