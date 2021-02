Laurent LIMOSINO

Actuellement Service Delivery Manager pour la société TRIGONE, mon rôle est d'assurer la coordination et la communication entre le métier et l’informatique.



Afin d'améliorer la qualité du SI de nos clients, nous solutionnons les problèmes par :

La mise en place des plans d’actions pour résoudre les incidents ;

La création d'indicateurs de suivi, la gestion de la communication auprès des utilisateurs;

La cohérence de l’ensemble des changements planifiés à l’instant ;

La réalisation des statistiques associées au nombre et à la nature des incidents;

...



De plus, nous pouvons vous accompagner dans le déploiement de la supervision et du pilotage dans son intégralité grâce à notre méthodologie de transition qui a su faire ses preuves dans plusieurs contextes clients.



Mes compétences :

Exploitation informatique

Itil

AS400