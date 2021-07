Laurent NIJAKI

Ingénieur ESTP (promotion TP02 - Option Routes et Ouvrages d'Art).

A la suite de l'obtention de mon diplôme j'intègre l'entreprise Eiffage Travaux Publics au sein de son établissement de Mazingarbe (62) en juillet 2002 après divers stages pendant mon cursus étudiant chez 2 concurrents directs.

J'y apprends alors les rudiments du métier et de la fonction de Conducteur de travaux. En y restant 8 années consécutives jusque fin 2009, j'ai pu y développer mon sens de l'organisation et du contact ainsi que mon potentiel commercial.

Profitant d'opportunités qui m'étaient offertes, mon parcours s'est beaucoup diversifié par la suite en évoluant dans d'autres fonctions et responsabilités (Responsable d'Exploitation, Chef d'Agence) au sein d'autres établissements de l'Entreprise : Annay sous Lens (62), Montescourt-Lizerolles (02) puis Denain/Marly (59).

Désireux de donner un nouvel élan à ma carrière en diversifiant mes connaissances, je choisis de relever le défi d'intégrer le groupe SANIEZ en avril 2015 en qualité de chargé d'affaires au sein de sa filiale Clôtures SANIEZ Nord basée à Solesmes (59).

J'ai alors pu y développer mes compétences dans le secteur de la clôture et élargir mon réseau professionnel.

En Janvier 2018, j'ai rejoins l'entreprise RAMERY TP, agence Artois de Lens, et plus particulièrement l'équipe en charge du projet de la ligne BHNS Béthune-Beuvry (62) pour y occuper la place de Directeur de Travaux adjoint, sous la coupe du responsable de projet.

Après avoir mené à bien cette dernière échéance, j'ai alors adhéré au projet de refonte interne de l'organisation de l'agence Lille Métropole en qualité de Responsable Exploitation du secteur ouest depuis janvier 2019.



Mes compétences :

Planification&Conduite de projets

Communication

Diplomatie

Préparation et Suivi de chantiers, Planifications

Méthode

Rigueur