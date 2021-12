Laurent PARIS

Je suis dirigeant d' entreprise avec une sensibilité particulière pour le développement commercial.

Mon domaine de compétence est le service B2B.

J'accompagne les PME/ETI lors des phases clés de développement ou de transformation et celles qui ont besoin de développer ou retrouver rapidement leur dynamisme commercial et leur profitabilité.

Je suis focalisé sur la satisfaction des clients et l'engagement des équipes qui sont indispensables à la réussite de toute organisation.

Doté d'une solide expérience du développement de réseaux commerciaux et de la direction d'entreprise, je suis passionné par les nouveaux challenges et les nouvelles approches.



Mes mots clés: #Directeur Général, #Dirigeant de Business Unit, #Président de Filiale, #Action efficiente, , #Sens du résultat, #Leader charismatique, #Esprit d'équipe, #Adaptabilité et autonomie, #Négociations complexes, #Résilience, #Intelligence émotionnelle, #Gout du challenge, #Management Inclusif