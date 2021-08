Laurent PAULIC

Concilier l'environnement et l'entreprise, c'est faire du développement durable dans le plein sens du terme.

Eviter l'instrumentalisation, aller au delà de la superficialité et du "green washing", c'est d'abord affaire de conviction et de sensibilité profonde.



Véritablement passionné par le vivant et les équilibres hommes - environnement, je prends appui sur mon profil multi-dimensionnel, combinaison de compétences scientifiques (biologie), de capacités organisationnelles et manageriales ainsi que de sens relationnel (marketing et action commerciale), pour réaliser cette improbable conciliation.



Impliqué hier dans le traitement (maîtrise et réduction du risque environnemental par la mise au point de technologies innovantes), j’œuvre aujourd'hui à prévenir l'impact des activités humaines sur l'environnement dans une perspective santé.

En d'autres termes, je me concentre sur le diagnostic de l'innocuité de l'environnement vis à vis de l'homme et du vivant.



Transversalité et bon sens, sont pour moi les maîtres mots qui permettent de décrypter notre monde, de reconnaître et de développer l'innovation de valeur, d'opérer les bons choix.



Sur cette base et en vertu du principe selon lequel un concept n'a de valeur que s'il est largement diffusé et mis en oeuvre, je suis à votre disposition pour échanger sur les thématiques de la pollution environnementale, des moyens d'y faire face et sur les modalités de concilier, en entreprise, efficacité hydrique et accroissement des bénéfices.



Au plaisir d'échanger avec vous.





Laurent



Mes compétences :

Montages, développement et pilotage de laboratoire

Prospection clients et prescripteurs, vente, sav

Microbiologie

R&D

Gestion de projet

Management

Environnement

Cultures bactéries, levures, champignons, algues

Gestion de laboratoire

Toxicologie in vitro, bio-essais