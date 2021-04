Après une carrière de salarié et mes 7 dernières années passées à imaginer, inventer, concevoir et animer la Marque Employeur chez Allianz , je suis aujourd'hui consultant en stratégie de marque employeur et formateur à l'utilisation des réseaux sociaux.



Mon expérience et mes expertises sont aujourd’hui à votre entière disposition.



Du conseil stratégique à la formation aux réseaux sociaux professionnels, les axes majeurs de mes interventions sont



• Audit et analyses dans le cadre de la mise en place de plateforme de marque employeur

• Communication digitale RH

• Formation à l’utilisation des réseaux sociaux en entreprises (Recrutement, Business) et sensibilisation à la e-réputation

• Animation d’ateliers pratiques sur les réseaux sociaux professionnels

• Accompagnement des équipes RH dans leur transformation digitale

• Accompagnement des projets ambassadeurs d’entreprise



Organisme de formation déclaré, mes formations sont éligibles à un financement par le budget formation de votre entreprise (OPCA)



J’interviens également comme conférencier sur l’ensemble de ces sujets depuis 2012. Quelques exemples :



• #rmsconf

• Development Institute International

• Mazars Academy

• TruParis

• Groupe IGS

• Nos Quartiers ont des Talents

• ANDRH

• Digital Summ’r Lyon



Parmi mes autres réalisations chez Allianz :



• Elaboration des contenus du site carrière (classé dans le Top 10 OTAC Potentialpark)

• Mise en place de la stratégie de contenus sur la page carrière Facebook

• Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs sur Twitter

• Formation des recruteurs à l’utilisation de Linkedin pour « chasser » des candidats (50 recrutements/an)

• Conception et animation d’un programme de onboarding (NPS 9,5/10)



Pour me contacter :



06.47.60.11.02 - Mail : laurent.pernelle@gmail.com



Visitez mon site internet : https://www.laurentpernelle.com



Vous pouvez également suivre mon actualité ici ou surTwitter @PernelleLaurent



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Formation