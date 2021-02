Laurent RAMASSAMY

Bonjour,



Après 3 ans d'alternance dans le métier bancaire, cela fait maintenant 1 an que je suis Attaché de Clientèle au Crédit Agricole Alsace Vosges.



Pour ceux qui hésitent encore, l'alternance est une formidable voie pour se perfectionner dans un domaine à condition de tomber dans la banne équipe/entreprise. L'apprentissage demande beaucoup plus d'investissement mais vous pourrez alors affronter tous les problèmes que vous trouverez au travail.

La combinaison de ces 2 modes d'apprentissage m'a permis d'améliorer aussi bien mes compétences professionnelles (découverte client, besoins clients, négociation, suivi client...) que mes qualités (autodidacte, travail d'équipe, empathie...).



Le métier de conseiller financier est un paradoxe : Comment augmenter le PNB d'une banque tout en se préoccupant des besoins du client ? La réponse passe par la découverte du client, amener son appétence pour un produit auquel il n'a pas pensé être utile pour lui et le convaincre.



Mes compétences :

Suivi clientèle

Besoin client

Négociation commerciale

Microsoft Office

Prévoyance

Conseil financier

Assurance

Banque de détail

NTIC

Assurance Vie

Vente

Communication

Phoning

Épargne retraite

Assurance Santé

Crédit à la consommation

Épargne

Argent au Quotidien

Certification Bancaire La Banque Postale

Analyse crédit

Crédit immobilier