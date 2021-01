Laurent RAVAUX

Après une validation du mastère spécialisé architecture navale, ingénierie et off-shore, j'ai cumulé 15 ans d'expériences professionnelles dans l'ingénierie navale. Je suis actuellement en recherche d'emploi.



Je suis diplômé du DPEA (troisième cycle) en architecture navale de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Nantes (grade Master).

J'ai acquis des bases fondamentales en science du navire, technique de construction et de calculs des structures.

Je suis en quête de nouvelles connaissances et d'acquis toujours plus grands. Je m'adapte aux situations qui se présentent.

Professionnellement, je suis ouvert à de nombreux types de poste: bureaux d'études, mais aussi production, méthodes, technique, règlementations, sociétés de classification...

J'ai pu toucher à de nombreux domaines de recherche (voiliers, caboteur, class 40, études de coût,balisage, relevés de formes, yacht de 52 m, industrialisation sur deux day-boat, navire de tourisme à visions sous-marine, bateau de pêche polyvalent...).



Quelques exemples d'études menées: un caboteur de moins de 500 Tx, un patrouilleur garde-côtes de 45 m, un jacket offshore sur un logiciel norvégien, un bateau de 12 m en aluminium pêche/ tourisme, un paquebot de 376 m et 7700 passagers, un navire de tourisme de 24 m pour les iles du Morbihan...



COMPETENCES.



* Etudes structurelles:

- analyse de stabilité, échantillonnage,devis de poids, calculs de la poutre navire,

- résistance à l'avancement, propulsion et périodes de roulis.



* Etudes de faisabilité:

- études structurelles (échantillonnage et devis de poids) type bateau polyvalent de 12 m en aluminium,

- études de faisabilité type caboteur,

- culture navale approfondie (escorteurs d'escadre).



* Gestion qualité:

- maitrise technique norme ISO 10240 (rédaction documents qualité technique),

- veille règlementaire des normes ISO (conduction de circuits, passerelle...).



INFORMATIQUE.



* Logiciels et station BE:

TRIBON

3DExpérience: 3 ans chez Naval Group

Autocad + Inventor, Microstation: 2D/3D: parfaite maitrise,

Rhinocéros/ Orca 3D: parfaite maitrise,

Solidworks: bonne maitrise,

Cadds5: module mise en plans



GHS: bonne maitrise,

Veristar stability: bonne maitrise,

Circe maat: notions de base,

Maxsurf/hydromax: notions de base,

Poséidon: bonne maitrise,

Abaqus: bonne maitrise

Mars: bonne maitrise,

Navcad: bonne maitrise.





* Microsoft office:

Word, powerpoint: parfaite maitrise,

Excel: tableau croisé dynamique, usage pour modélisation mathématique,

Access: bonne maitrise, création requêtes,

Project: notions de base.



LANGUES.



Anglais: parfaite maitrise + vocabulaire technique.

Allemand: lu, écrit, parlé: bonne maitrise.

Danois: débutant.



Mes compétences :

Adaptabilité

Architecture

Architecture navale

Calculs de structures

COMMERCE

Design

etudes de faisabilité

FAISABILITE

Informatique

Inventivité

Mécanique

Mécanique des fluides

Motorisation

Propulsion

Réglementations