Laurent ROUSSEL

Depuis plus de 20 ans, l’exploration, le challenge et la découverte sont au cœur de mon projet professionnel.



Mon parcours au sein de plusieurs secteurs industriels, m’a permis d’appréhender les développements de produits depuis la phase d'innovation et de définition du plan stratégique jusqu'à leur fabrication en série. Cela a été possible grâce à une double compétence en management de programmes et en gestion de portefeuilles produits.



Ce contexte "entrepreneurial" qui combine à la fois "l’idéation" et l’opérationnel est une réelle passion.



Curieux, rigoureux et soucieux de la satisfaction de mes clients, je considère le travail en équipe comme un facteur clef pour le succès des projets dont j’ai la responsabilité.

Chaque difficulté est pour moi une opportunité de progresser et d’innover et c’est dans ce cadre que j’ai accepté à plusieurs reprises de gérer des "task forces"



Ces expertises pourraient peut-être être des atouts pour votre entreprise



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrialisation

Lancement de produits

Gestion du risque

Reporting

Planification de projet

Gestion budgétaire

Management

Project Management Office

8D

AMDEC/FMECA

Développement produit

Hydraulique

Mécanique